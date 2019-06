Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettendiebstahl bei Tankstelleneinbruch in Eime

Hildesheim (ots)

EIME - (jpm) In der Nacht vom 12.06.2019 zum 13.06.2019 kam es in der Gronauer Straße in Eime zu einem Tankstelleneinbruch, bei dem unbekannte Täter diverse Zigarettenschachteln unterschiedlicher Marken entwendeten.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum, indem sie die Eingangstür (Glasschiebetür) mit Brachialgewalt zerstörten. Anschließend begaben sie sich in den Bereich hinter den Verkaufstresen und entwendeten von dort die Zigarettenschachteln. Bei ihrem Vorgehen zerstörten die Täter mehrere Regalböden aus Glas.

Bei den Tätern handelte es nach bisherigen Ermittlungen vermutlich um drei Männer, die sich nach der Tatausführung vermutlich mit einem VW Golf vom Tankstellengelände entfernten.

Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes liegt bisher nicht vor. Der angerichtete Sachschaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die eventuell sachdienliche Hinweis in Zusammenhang mit dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

