Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 80-Jährige verletzte sich bei Verkehrsunfall schwer

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr parkte ein 53-jähriger Weseler aus einer Parklücke entlang der Alte Roßmühlenstraße aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Radfahrerin aus Wesel, die die Straße Alte Roßmühlenstraße in Richtung Heubergbad befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletze sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb.

