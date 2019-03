Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Brand auf einem Bauernhof

Hamminkeln (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Melkraum eines Bauernhofes an der Liederner Straße in Dingden aus. Die 56-jährige Eigentümerin nahm starken Brandgeruch wahr, entdeckte die Flammen im Melkraum und alarmierte die Feuerwehr. Durch die Rauchgase wurde die 56-Jährige leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

