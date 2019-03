Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Wesel (ots)

Am 28.03.2019, gegen 20:20 Uhr, überquerte ein 20-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Fahrrad den Bahnübergang der Strecke Oberhausen-Emmerich in Wesel-Feldmark bei geschlossenen Halbschranken. Dabei wurde er von einem ICE, der in Fahrtrichtung Emmerich fuhr, erfasst und tödlich verletzt. Der Zugführer, sowie vier Zeugen erlitten einen Schock und wurden vor Ort betreut. Im Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 100 Fahrgäste. Sie blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war von 20:21 Uhr bis 22:31 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde im Bereich des Bahnübergangs durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

