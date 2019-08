Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 10. August, 16.40 Uhr, auf dem Bockelweg. Der 16-jährige befuhr den Bockelweg in Fahrtrichtung Dasbecker Weg, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam vor der Einmündung Dasbecker Weg nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Laterne. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und von dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1350 Euro. Der Bockelweg war während der Unfallaufnahme für ungefähr 15 Minuten gesperrt. (kt)

