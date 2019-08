Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Diebstähle, Unfälle, Einbruch, etc.

Aalen (ots)

Crailsheim: Geparkten PKW gestreift

Am Montag um 10 Uhr befuhr eine 68-jährige Renault-Fahrerin die Spitalseestraße in Richtung Hammersbachweg. Auf Höhe der Einmündung Im Spitalgarten kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts, streifte einen geparkten PKW Suzuki und fuhr anschließend gegen den davor geparkten PKW Peugeot. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Fichtenau: PKW mutwillig beschädigt

Ein PKW Daimler Chrysler, der in der Sankt-Anna-Straße abgestellt war, wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen von Unbekannten beschädigt. An dem Fahrzeug wurde der Scheibenwischer demoliert. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 120 Euro.

Crailsheim: Kompletträder abmontiert und entwendet

An einem PKW Skoda Kodiaq, welcher auf dem Hof eines Autohauses in der Hofwiesenstraße abgestellt war, wurden zwischen Sonntagabend und Montagmorgen alle vier Räder abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug wurde anschließend auf Pflastersteinen abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Schule

Zwischen Freitag und Montag wurde eine Schule in der Martha-McCarthy-Straße auf bislang unbekannte Weise betreten. Anschließend wurde in der Turnhalle Bier verschüttet, im Geräteraum wurden Gegenstände umhergeworfen sowie eine Flasche zerschlagen. Anschließend betraten die Unbekannten noch das Hausmeisterbüro betreten. Zudem wurden im Außenbereich der Schule noch zahlreiche Verschmutzungen festgestellt. Entwendet wurde vermutlich nichts. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Gaildorf: Auffahrunfall

An der Kreuzung der Brückenstraße zur Gaildorfer Straße fuhr am Montag um 12:15 Uhr ein 50-jähriger Lenker eines Opels auf den vorausfahrenden Chrysler einer 36-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Leonhard-Kern-Weg geparkten Audi A3. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Sulzbach-Laufen: Steintreppe mit Gullideckel beschädigt

Am Samstag um kurz nach 9 Uhr wurde festgestellt, dass eine Treppe an einem Gehweg in der Friedhofstraße mit einem Gullideckel beschädigt wurde. Der Gullideckel wurde von einem Abwasserschacht in unmittelbarer Nähe entfernt und mehrfach auf die Treppen geworfen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl von Kompletträdern

Am Sonntag um 21:46 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer das Firmengelände eines Autohauses in der Raiffeisenstraße. Vermutlich im Wissen, dass das gesamte Gelände Videoüberwacht wird, drangen die Diebe auf der westlichen Hofseite über einen Maschendrahtzaun, welcher aufgetrennt wurde, auf das Gelände ein und versuchten sich in einer dunklen Ecke des Verkaufsgeländes aufzuhalten. An einem Audi S3 und einem Audi A6 lösten sie die Radschrauben an allen vier Rädern und legten Betonsteine bereit. Ohne die Fahrzeuge aufzubocken bzw. die Räder zu entwenden, verließen die beiden Diebe kurz vor Mitternacht das Gelände und nahmen lediglich 32 Radmuttern im Wert von etwa 150 Euro mit. Die beiden Diebe waren dunkel bekleidet. Sie waren etwa mittelgroß und von schlanker bis athletischer Gestalt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

