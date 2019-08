Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau- Aufblasbarer Torbogen wieder da! Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.08.2019, 11.35 Uhr

Fürstenau (ots)

Unbekannte hatten in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände des Offroad-Parks "Fursten Forest" einen aufblasbaren Torbogen samt Kompressor an einen anderen Ort geschafft. Der etwa 80 Kilogramm schwere blaue Torbogen der Firma Liqui Moly sollte für Promotionszwecke im Rahmen eines Quad-Treffens aufgestellt werden und war hierfür auf einer Palette am Rande des Ausstellungsgeländes abgeladen worden. Nach einer deutlichen Ansage des Veranstalters, fand sich der Torbogen auf dem Gelände wieder. Er wurde nicht gestohlen! Die Fahndung kann eingestellt werden.

