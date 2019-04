POL-AUR: Norden - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung; Norden - Eingangstüren von Geschäften beschädigt; Norden - Kennzeichen gestohlen; Marienhafe - Kennzeichen gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Die Polizei ermittelt in Norden wegen vorsätzlicher Brandstiftung. In der Nacht von Montag auf Dienstag steckten Unbekannte einen Altkleidercontainer an der Straße "Im Spiet" in Norden in Brand. Anschließend flüchteten die Täter. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Eingangstüren von Geschäften beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwei Geschäfte an der Norder Gewerbestraße beschädigt. Die Tatzeit liegt jeweils etwa zwischen 20 Uhr und 8:40 Uhr am Folgetag. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Eingangstüren zu einem Elektrofachmarkt und einem Textildiscounter mit einem Stein beschädigt. Schätzungsweise entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Kennzeichen gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:15 Uhr, und Donnerstag, 7:30 Uhr, haben Unbekannte die Kennzeichen NOR FG 258 gestohlen. Sie gehören zu einem Hyundai, der am Gartenweg in Norden abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Kennzeichen entfernt und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Marienhafe - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben die Kennzeichen AUR TK 363 gestohlen. Sie gehören zu einem VW Touareg, der zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8:15 Uhr, am Gaster-Äcker-Weg in Marienhafe abgestellt war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04934 4129.

