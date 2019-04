POL-AUR: Südbrookmerland - Auto gestohlen; Südbrookmerland - Motorkettensäge gestohlen; Aurich - Radfahrer wird leicht verletzt;

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auto gestohlen

Unbekannte haben am Mittwochabend zwischen 19:15 Uhr und 20:45 Uhr einen schwarzen VW Golf gestohlen. Er war vor einer Turnhalle in der Straße Schuldamm in Südbrookmerland abgestellt. Die Täter stahlen den Schlüssel aus einer Umkleidekabine. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder die Täter geben können, sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Südbrookmerland - Motorkettensäge gestohlen

Aus einem Holzschuppen wurde eine neuwertige Motorkettensäge des Herstellers Stihl gestohlen. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, Zutritt zu dem Gebäude an der Ekelser Straße, Nähe Einmündung Wickenweg, in Moordorf/Südbrookmerland. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer wird leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 26 Jahre alter Mann in Aurich leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 29 Jahre alter Auricher mit einem Daimler Vito den Lüchtenburger Weg entlang, um dann auf die Leerer Landstraße einzubiegen. Aus Richtung Fischteichweg kommend war auf der Leerer Landstraße bereits der 26-Jährige mit einem Fahrrad unterwegs. Der Autofahrer bemerkte ihn zu spät, so dass es in der Einmündung zur Kollision kam. Infolgedessen wurde der Radler aus Ihlow leicht verletzt.

