Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrerflucht nach Unfall am Dreekamp

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrerflucht nach Unfall am Dreekamp

Ein grauer BMW wurde am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Dreekamp in Aurich beschädigt. Die Fahrerin hatte das Auto gegen 11:40 Uhr abgestellt. Als sie wenige Stunden später zurückkehrte, stellte sie einen Schaden hinten am Wagen fest. Schätzungsweise beläuft er sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Spuren deuten darauf hin, dass ein Unbekannter mit einer blauen Limousine gegen den Wagen gefahren war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

