Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Unfall bei Überholvorgang; Aurich - Berauscht im Auto unterwegs

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfall bei Überholvorgang

Bei einem Verkehrsunfall am Montag wurde eine 54 Jahre alte Frau aus Emden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Hinte mit einem LKW gegen 11 Uhr die Auricher Straße (Bundesstraße 210) in Richtung Aurich entlang. In Moordorf beabsichtigte er etwa in Höhe der Einmündung Georgsfelder Weg einen vor ihn fahrenden VW Passat zu überholen. Dessen 69 Jahre alter Fahrer aus Emden hatte seinerseits zeitgleich zum Überholen eines dritten Fahrzeugs angesetzt und war nach links ausgeschert. Es kam zum Zusammenstoß. An der Unfallstelle gilt ein Überholverbot. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin im Passat leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Aurich - Berauscht im Auto unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen gegen 1:45 Uhr die Fahrerin eines VW Up auf der Dornumer Straße in Aurich angehalten. Sie vermuteten, dass die 18-Jährige aus Südbrookmerland unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv auf THC und Ecstasy. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren gegen sie ein.

