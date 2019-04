Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Achtung Enkeltrick: Betrügerische Anrufe nehmen auch im Landkreis Wittmund wieder zu

Landkreis Wittmund (ots)

Nachdem die Polizei in der vergangenen Woche vor betrügerischen Anrufen von falschen Polizeibeamten und angeblichen "Enkeln" in den Bereichen Aurich und Norden gewarnt hat, wurde nun auch der Polizei Wittmund wieder ein Fall gemeldet.

Eine 83 Jahre alte Frau aus Wittmund hat am Dienstag einen betrügerischen Anruf erhalten. Die Anruferin gab sich als ihre Enkelin aus, nannte sogar den korrekten Namen der Enkelin. Sie erkundigte sich über Vermögenswerte der 83-Jährigen sowie vorhandenen Schmuck im Haus und dessen Wert. Die Betrügerin am Telefon kündigte an, eine Stunde später vorbeikommen zu wollen. Nach dem Telefonat rief die 83-jährige Wittmunderin bei ihrem Rechtsanwalt an, der sich umgehend mit der Polizei in Wittmund in Verbindung setzte. Dadurch entstand der Wittmunderin glücklicherweise kein finanzieller Schaden.

Die Trickbetrüger erlangen mit ihrer gezielten Masche jedoch häufig hohe Summen von ihren Opfern. Die Betroffenen werden zuvor beispielsweise durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang speziell auch an Angehörige, im Familien- und Freundeskreis über die Betrugsmaschen aufzuklären.

Um sich vor Betrügern zu schützen, rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern, Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Telefonnummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter. - Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

