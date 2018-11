POL-LB: Asperg: Unfallflucht; Möglingen: Unfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Unfallflucht

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 18.15 Uhr in der Augustenstraße in Asperg verübte. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat und machte sich anschließen davon. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Möglingen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag kurz nach 17.00 Uhr auf der Landesstraße 1140 bei Möglingen ereignete. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Schwieberdingen fuhr, musste auf Höhe der Kreuzung mit der Landesstraße 1110 aufgrund einer rot zeigenden Baustellenampel anhalten. Mutmaßlich übersah dies ein dahinter fahrender 43 Jahre alter Ford-Fahrer und fuhr wohl nahezu ungebremst auf. Der 24-Jährige und seine 25 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ford und Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die L 1140 halbseitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen befand sich mit fünf Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

