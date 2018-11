POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz die Beethovenstraße und wollte geradeaus in Richtung Ehbühl weiterfahren. Der 52jährige missachtete an der Hildrizhauser Straße die Vorfahrt eines ordnungsgemäß stadteinwärts fahrenden 47-jährigen Fiat-Fahrers. Im Fiat wurden Zwillinge im Alter von 11 Jahren leicht verletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 9.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell