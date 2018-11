POL-LB: Ludwigsburg: Schlägerei im Linienbus; Markgröningen: Pkw gegen Baum - Zaun - Baum - Mauer

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Schlägerei im Linienbus

Eine blutende Verletzung im Gesicht ist die Bilanz einer Schlägerei unter Fahrgästen, die sich am Samstag gegen 15.20 Uhr in der Marbacher Straße im Bus der Linie 430 ereignete. Mehrere Personen sprachen einen 34-jahrigen an, der zu laut Musik hörte. Hierbei kam es zwischen dem Störenfried und einem 53-jährigen zu gegenseitigen Beleidigungen, in deren Verlauf auch die Fäuste geflogen sind. Der 53-jährige erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht, die vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt wurden.

Markgröningen: Pkw gegen Baum - Zaun - Baum - Mauer

Am Sonntag, gegen 02:15, befuhr der 20 jährige Lenker eines Pkw Daimler-Benz die Vaihinger Straße in Richtung Ortsausgang. Auf Grund eines Fahrfehlers kam der Pkw-Lenker in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Bordstein, schanzte über den Gehweg, streifte einen Baum und krachte in einen Maschendrahtzaun. Von dort wurde er abgewiesen und schließlich durch einen weiteren Baum und eine Mauer gestoppt. Der zweite angefahrene Baum wurde durch den Zusammenprall gefällt und musste durch die Feuerwehr Markgröningen beseitigt werden, da er den Gehweg und Teile der Fahrbahn blockierte. Der Pkw-Lenker wurde nicht verletzt, der Pkw jedoch durch den Unfall total beschädigt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 43.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell