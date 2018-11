POL-LB: Verkehrsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Freitag gegen 14 Uhr wollte der 66-jährige Fahrer eines VW Golf von der Eisenbahnstraße nach links in die Kopfstraße einbiegen. Dabei übersah er beim Anfahren eine 67-jährige Pedelecfahrerin, welche entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang der bevorrechtigten abknickenden Vorfahrtsstraße fuhr und erfasste diese beim Anfahren. Die Pedelcfahrerin, welche zur Unfallzeit keinen Helm trug, kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

