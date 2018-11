POL-LB: Walheim: Wohnungseinbruch; Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht; Schwieberdingen: nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots) - Walheim: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter gelangten am Donnerstag zwischen 09:35 Uhr und 10:35 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Mörikestraße in Walheim. Die Einbrecher begaben sich dann in das vierte Obergeschoss des Hauses und verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung. In einem Schrank entdeckten sie einen Möbeltresor. Sie entwendeten den gesamten Safe und schafften ihn mutmaßlich über den Aufzug im Haus in die Tiefgarage. Anschließend luden sie ihre Beute vermutlich in ein Fahrzeug und transportierten sie ab. Im Tresor befanden sich Wertgegenstände, deren Wert sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürften. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 09:45 Uhr und 11:30 Uhr einen PKW, der in der Kirchheimer Straße in Bietigheim auf einem Parkplatz stand. Nachdem der Unbekannte den Nissan beschädigt hatte, machte er sich kurzerhand davon. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW oder Anhänger handeln. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 5.500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel 07142/405-0.

Schwieberdingen: nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Möglicherweise aufgrund Medikamenteneinflusses war ein 37 Jahre alter Mann am Freitag gegen 08.10 Uhr in Schwieberdingen nicht mehr in der Lage seinen Mazda sicher zu führen. Zunächst stieß er beim Ausparken in der Straße "Am Wurmberg" gegen eine Ford. Anstatt sich nun um den Unfall zu kümmern, fuhr der 37-Jährige weiter. In nur etwa 200 Metern Entfernung prallte er gegen einen LKW, der verkehrsbedingt halten musste. Im Anschluss setzte der Mazda-Fahrer mehrmals zurück und fuhr immer wieder auf den LKW auf. Zeugen alarmierten die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige nur sehr langsam reagierte und einen verwirrten Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest verlief jedoch ohne Ergebnis. Doch der Fahrer teilte mit, Medikamente eingenommen zu haben. Hierauf unterzog er sich einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen.

