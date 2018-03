POL-NI: Ermittlungserfolg bei Wohnungseinbrüchen

Rinteln/Auetal (ots) - (swe) Wohnungseinbruchdiebstahl und Tageswohnungseinbrüche sind eigentlich im Polizeideutsch "Aufklärungsungünstige Delikte". Doch akribische Spurenarbeit und ein wenig Glück verhalfen jetzt einer Ermittlungsgruppe über das Polizeikommissariat Rinteln hinaus zu einem beachtlichen Schlag gegen eine Einbrecherbande. Insgesamt konnten so den Tätern alleine in den Rintelner Ortsteilen Steinbergen, Krankenhagen, Möllenbeck, Uchtdorf, Exten und dem Auetal 30 Einbrüche in Wohnhäuser zugeschrieben werden. Dabei entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe. Die Tätergruppierung war auch schon einer Sondereinheit in Hannover aufgefallen und dort war man ihnen auf der Spur. Nach frischer Tat in Krankenhagen konnten die Täter dann durch Ermittler in Hannover festgenommen werden. Dabei konnte auch Diebesgut des aktuellen Einbruchs beschlagnahmt werden. Die Fäller werden jetzt im Polizeikommissariat Rinteln in engem Kontakt mit einer Schaumburger Ermittlungsgruppe und der Dienststelle in Hannover aufgearbeitet. Die Täter sitzen in U-Haft in der Haftanstalt in Sehnde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell