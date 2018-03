POL-NI: Einbrecher mit Phantombild gesucht:

Phantombild des Tatverdächtigen Bild-Infos Download

Obernkirchen (ots) - (PP)Wie bereits berichtet ereignete sich am 23.01.2018 gegen 18:30 Uhr in der Steinhofstraße in Obernkirchen ein Einbruch in ein Zweifamilienhaus, bei dem der unbekannte Täter zunächst ein rückwärtiges Fenster aufhebelte, im Treppenhaus auf einen Mieter der oberen Etage traf und nach Entrichtung des Tagesgrußes das Objekt wieder fluchtartig durch die Haustür verließ. Zu dem flüchtigen Täter liegt folgende Beschreibung vor: -männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, geschätztes Alter Anfang 20, wirkte verunsichert, kurze schwarze Haare, schmaler Kopf mit rundem Kinn, sprach deutsch ohne Akzent.

Anhand der Angaben des Zeugen wurde ein Phantombild des Täters erstellt. Die Polizei Bückeburg bittet unter Tel. Nr. 0572295930 um ihre Mithilfe:

Wer kennt die abgebildete Person?

