POL-NI: Stolzenau-Ladendieb im Sprint von Polizeibeamten gestellt

Nienburg (ots) - (BER)Am Freitagnachmittag, 23.02.2018, gegen 17.00 Uhr, saß ein 54-jähriger Polizeibeamter aus Stolzenau in seiner Freizeit mit ein paar Freunden beim Kaffeetrinken in einem Cafe in Petershagen. Er bemerkte, dass zwei Frauen in "EDEKA"-Berufskleidung zu Fuß einen weglaufenden Mann verfolgten. Geistesgegenwärtig rief er den Frauen zu, ob das ein Ladendieb sei. Nachdem diese die Frage bejahten, schaltete der Polizeibeamte einen Gang hoch und machte sich an die Verfolgung. Nach ca. 300 Metern hatte er den flüchtigen Dieb eingeholt und konnte ihn festhalten. Nachdem er sich als Polizeibeamter zu erkennen gegeben hatte, nahm er den Straftäter fest und führte ihn im Sicherungsgriff (im Volksmund Polizeigriff genannt) zurück zum Markt. Hier konnte er den Flüchtigen den Kollegen aus Petershagen übergeben. Der Polizeigriff war erforderlich, da der Mann immer wieder versuchte, sich loszureißen. Bei der Durchsuchung durch die örtlich zuständigen Kollegen fanden sie in den Taschen des 34 - jährigen Mazedoniers zwei entwendete Flaschen Whiskey. "Viel weiter hätte die Verfolgung aber auch nicht mehr sein dürfen", räumte der seit über 38 Jahren aktive Polizeibeamte nach der Sporteinheit ein. Der Dienststellenleiter des Kommissariates Stolzenau, Frank Münch, freut sich sehr über die hohe Motivation und Leistungsfähigkeit eines seiner Beamten auch in der Freizeit.

