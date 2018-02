POL-NI: Nienburg- Fahren unter Drogen - und Alkohleinfluß

Nienburg (ots) - (BER)Am Samstagabend, 24.02.2018, gegen 19.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 29-jährige Frau mit ihrem Pkw in der Eystruper Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Einnahme von verbotenen Drogen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Am Samstagmorgen, 24.02.2018, gegen 07.20 Uhr, wurde ein 45 - jähriger Nienburger in der Cretschmarstraße kontrolliert. Der Fahrer des Opel Transporters stand erkennbar unter Alkoholeinfluß. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 0,96 o/oo. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung über mehrere Hundert EUR einbehalten. Die Weiterfahrt war ihm bis zum späten Nachmittag untersagt.

