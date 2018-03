Kontrollstelle B 214, Parkplatz Sonnenborsteler Kurve, Nienburg Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - Am gestrigen Tag führte die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg an fünf in den beiden Landkreisen verteilten Stellen Kontrollen im Schwerlastverkehr durch. Von 8 - 15 Uhr kontrollierten 21 Polizeibeamte und 1 Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr Lastkraftwagen und ihre Fahrzeugführer. Insgesamt wurden 50 Fahrzeuge angehalten und überprüft, 31 Fahrzeuge wurden dabei beanstandet. Die häufigsten festgestellten Mängel waren defizitäre Reifen und defekte Bremsen der Fahrzeuge. Hier wurden insgesamt 380 EUR an Sicherheitsleistungen erhoben. Der "traurige Spitzenreiter" war ein rumänischer Fahrzeugführer, der in seinem LKW den Fahrtenschreiber manipuliert hatte. Bei diesem wurde die Sattelzugmaschine zur Beweissicherung sichergestellt und eine Sicherheitsleistung von 1500 EUR erhoben. Den LKW-Führer erwartet nun außerdem ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten. Zusätzlich muss er nun eine geraume Zeit ohne die Sattelzugmaschine auskommen.

