POL-LB: Walheim, Kreis Ludwigsburg: Vorfahrtsverletzung; Steinheim an der Murr - A 81: Zu viel Alkohol, Seat fährt in Audi

Ludwigsburg (ots) - Walheim, Kreis Ludwigsburg: Vorfahrtsverletzung

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Dammstraße zur Hauptstraße in Walheim ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 49-jähriger Fahrer eines Renaults, besetzt mit einer 22-jährigen Beifahrerin, befuhr die Dammstraße in Richtung Besigheim. An der Kreuzung zur Hauptstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts in die Dammstraße einbiegenden BMW eines 18-jährigen, welcher eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren trotz des Verkehrsunfalles fahrbereit und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Steinheim an der Murr - A 81: Zu viel Alkohol, Seat fährt in Audi

Ein 30jähriger Mann befuhr am Samstag, gegen 09.25 Uhr mit seinem Seat Leon die mittlere Fahrspur der BAB 81 von Stuttgart Richtung Heilbronn. Nach der Ausfahrt Pleidelsheim fuhr der Seat-Fahrer vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung auf den vor ihm fahrenden Audi Q5 eines 44jährigen Mannes hinten rechts auf. Hierdurch wurde der Q5 nach links abgewiesen und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Nach 200 Meter kam das Auto auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Seat schleuderte nach rechts und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Endstand. Der 44jährige Audi-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde auf 16.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Pleidelsheim mit 2 Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort. Aufgrund Reinigungsarbeiten mussten die beiden rechten Fahrspuren bis ca. 11.30 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich ein 6 Km langer Rückstau. Der 30jährige Seat-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

