POL-LB: Leonberg: Unfall auf der L 1189; Weil der Stadt: Unfall mit 19.000 Euro Sachschaden; Böblingen: Abfalltonne abgebrannt; Holzgerlingen: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Unfall auf der L 1189

Am Samstag gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1189 kurz vor Stuttgart-Büsnau ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand. Ein 80 Jahre alter Smart-Fahrer, der aus Richtung Magstadt in Richtung Büsnau unterwegs war, kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er geriet nach links auf die Gegenspur und stieß dort mit dem Mercedes einer 34-Jährigen zusammen. Beide PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Weil der Stadt-Merklingen: Unfall mit 19.000 Euro Sachschaden

Gleich drei Fahrzeuge wurden am Sonntag kurz nach 21.00 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Ursprungweg und der Lilienstraße in Merklingen beschädigt. Ein 49 Jahre alter Renault-Fahrer wollte in die Kreuzung einfahren, wobei er vermutlich eine von rechts heranfahrende 19-jährige VW-Lenkerin übersah. In der Folge nahm er ihr die Vorfahrt und die beiden PKW stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen einen weiteren geparkten VW geschleudert. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 19.000 Euro belaufen. Das Fahrzeug des 49-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt befand sich mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Wehrleute kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Böblingen: Abfalltonne abgebrannt

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Sonntag bei einem Abfallcontainerbrand in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen. Vermutlich steckte ein noch unbekannter Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr die Mülltonne einer Schule in Brand. Der Container brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen, die mit einem Einsatzfahrzeug und sechs Wehrleuten ausrückte, konnte die Flammen zügig löschen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Holzgerlingen: Vorfahrtsunfall

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Max-Eyth- und der Carl-Benz-Straße in Holzgerlingen ereignete. Ein 43 Jahre alter Mercedes-Lenker befuhr die Carl-Benz-Straße in Richtung Max-Eyth-Straße. Der 43-Jährige hielt zunächst an der Kreuzung an. Zeitgleich war ein 18-jähriger Audi-Fahrer auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Mutmaßlich übersah der 43-Jährige den Audi im weiteren Verlauf und bog nach links ab. In der Folge prallte er mit dem 18-Jährigen zusammen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

