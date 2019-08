Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Diebe erbeuten Werkzeuge in Lechtrup

Merzen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag (17.30 Uhr) und Mittwochmorgen (05.45 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Ecke Mühlenweg/Schwerthofstraße. Auf dem Gelände brachen der oder die Täter in eine Halle ein und stahlen aus einem Baucontainer diverse Werkzeuge. Das Diebesgut dürften die Einbrecher mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Fürstenau (Telefon 05901/95950).

