Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Alter schützt vor Strafe nicht

Wörth am Rhein (ots)

Ein 77-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch, dem 17.07.2019, um 14.25 Uhr, in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau in Fahrtrichtung Cany-Barville-Straße trotz Gegenverkehrs an einem geparkten Auto vorbei sodass der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs anhalten und sogar zurücksetzen musste, um den 77-Jährigen vorbeifahren zu lassen. Beim Wiedereinscheren streifte er das geparkte Auto und fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein Verkehrsunfallzeuge benachrichtigte den geschädigten Fahrzeughalter und die Polizei. Während der Unfallaufnahme passierte der Unfall- verursacher erneut die Unfallstelle. Ein Teil seines Autokennzeichens konnte abgelesen werden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Polizeibeamten den Senior in der Straße Halslache antreffen, als er gerade im Begriff war eine Absperrung beiseite zu stellen, um nach Hause zu fahren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5700 Euro geschätzt.

