Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Werbetafel beschädigt und geflüchtet

Wörth am Rhein (ots)

In Maximiliansau fuhr der Fahrer eines Lastkraftwagens am Mittwoch, dem 17.10.2019, um 10.50 Uhr, auf Grund der verengten Fahrbahn auf den Gehweg der Raiffeisenstraße. An der Werbetafel einer Gaststätte blieb er hängen und verbog diese. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

