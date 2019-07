Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Einbruch in Geschäftsräumlichkeiten

Rhodt (ots)

Gestern Abend (17.07.220119) in der Zeit zwischen 20 Uhr und 23 Uhr haben Unbekannte in der Weinstraße einen Geschäftsraum aufgebrochen. Die Streife, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Einbruchs vor Ort war, konnte allerdings keine Tatverdächtigen mehr antreffen. Womöglich wurden die Einbrecher gestört und sind daraufhin geflüchtet. Hinweise zu dem(n) Einbrecher(n) nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

