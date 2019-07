Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit geparktem Transporter kollidiert

Silz (ots)

Am Mittwoch, 17.07.19, gegen 08:45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Audi, die Hauptstraße von Vorderweidenthal kommend in Richtung Klingenmünster. In Höhe des Anwesen Hauptstraße 1a kam der 41-jährige Pkw-Fahrer im Vorbeifahren aus bislang noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und prallte gegen den geparkten Peugeot-Transporter. Nach kurzer Begutachtung des Schadens setzte der Fahrer seine Fahrt fort und fuhr zur Polizei in Bad Bergzabern. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000.- Euro.

