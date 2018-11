POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall - hoher Sachschaden

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 528 ein Verkehrsunfall. Drei Pkw fuhren hintereinander einem Traktor hinterher. Der Fahrer des hintersten Pkw setzte zum Überholen an. Als er neben dem vordersten Pkw angekommen war, scherte dieser nach links aus, um ebenfalls am Traktor vorbeizufahren. Der Überholende machte eine Vollbremsung und wich nach links aus. Dadurch geriet er auf losen Untergrund und rutschte in den Straßengraben. Verletzt hat sich dabei glücklicherweise niemand. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro.

