Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laserkontrolle in Annweiler

Annweiler (ots)

Am 16.07.2019 führte die Polizei in Annweiler/Queichhambach eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeit" in der Straße "Am Bahnhof" durch. Innerhalb von ca. zwei Stunden wurden sieben Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit festgestellt. In dem Bereich, in welchem 50 km/h vorgeschrieben sind, fuhr der "Spitzenreiter" gemessene 73 km/h. Hier wird ein Ahndungssatz von 80 EUR fällig. Auch kommt ein Punkt in Flensburg hinzu. Weitere drei Verkehrsteilnehmer müssen wegen mangelnder Bereifung mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Zudem wurden dreizehn Autofahrer mittels Mängelbericht an ihre Pflichten als Fahrzeugführer erinnert.

