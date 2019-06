Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Sachbeschädigung

Germersheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, als er am Samstag zwischen 0.00 Uhr und 10:30 Uhr die Heckscheibe eines in der Ritter-von-Schmauß Straße in Germersheim abgestellten Autos einschlug, anschließend dieses verkratzte und den Außenspiegel beschädigte. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim

Michaela Mack

Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell