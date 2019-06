Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Fahrraddiebstahl

Zeiskam (ots)

Ein hellblaues Mountainbike wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Reiterstadion in Zeiskam entwendet. Das Fahrrad im Wert von rund 630 Euro war in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 3.00 Uhr mit einem Schloss an einer Laterne verschlossen abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

