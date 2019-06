Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeuteldiebstahl in Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntagmorgen feierte ein 24-Jähriger zusammen mit Freunden in einer Gaststätte in der Kettengasse in Bad Bergzabern. Der Geschädigte legte seinen Geldbeutel gegen 04:00 Uhr auf einen Tisch. Eine halbe Stunde später bemerkte er das Fehlen des Portemonnaies. Wer die Geldbörse an sich genommen hat, konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden. Hinweise werden an die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

