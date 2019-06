Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Hergersweiler

Hergersweiler (ots)

Am Freitag stieß gegen 11:05 Uhr ein grüner LKW mit einem bislang unbekannten ausländischen Kennzeichen gegen die Mauer eines Anwesens in der Hauptstraße in Hergersweiler. Der LKW-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

