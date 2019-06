Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frankweiler: 09.06.2019, 14:00 Uhr - 19:30 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vmtl. beim Ein-/Ausparken in Frankweiler auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kunststück" einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes Benz. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell