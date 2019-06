Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim: 10.06.2019, 02:05 Uhr Mit 1,3 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Landau (ots)

Ein 22-jähriger aus dem Raum Germersheim befuhr in der Nacht auf Montag die B38 von Niederhorbach kommend in Fahrtrichtung Ingenheim. In einer Linkskurve kam der PKW Toyota von der Fahrbahn ab und überschlug sich, der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand Totalschaden. Die Ursache für den "Abflug ins Grüne" war für die eingesetzten Polizeibeamten schnell gefunden. Der Fahrer war alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten, es wurde Strafanzeige erstattet.

