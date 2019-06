Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in ein Schaustellerfahrzeug

Germersheim (ots)

700 Euro Schaden sind die Folge eines Einbruchs in ein Schaustellerfahrzeug am Sonntag in der Zeit zwischen 0.00 Uhr und 10.00 Uhr. Das Schaustellerfahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Meßplatz in Germersheim abgestellt gewesen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de die Polizei Germersheim zu wenden.

