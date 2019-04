Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Versuchter Einbruch in Kiosk - 3 Tatverdächtige im Nahbereich festgenommen

Hildesheim (ots)

(jpm)Bereits in der Nacht vom 26.04. zum 27.04.2019 kam es in der Moltkestraße in Hildesheim zu einem versuchten Kioskeinbruch. Im Nahbereich konnten kurz nach der Tat drei tatverdächtige Männer angetroffen und festgenommen werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat am 27.04.2019, gegen 03:20 Uhr. Die Eingangstür des Kiosks wurde gewaltsam geöffnet. Kurz darauf wurde im Kiosk ein Alarm ausgelöst, worauf die Täter offenbar von einer weiteren Begehung absahen. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Alarm vernahm, informierte die Polizei. Die Beamten rückten daraufhin umgehend mit mehreren Fahrzeugen in Richtung Moltkestraße aus. Wenige Minuten später kam einer Streifenbesatzung noch in der Moltkestraße ein Transporter der Sprinterklasse entgegen, der in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Als Insassen wurden drei Männer aus Hildesheim im Alter von 20, 22 und 23 Jahren festgestellt. Den Beamten fiel beim Aussteigen eines Insassen aus dem Fahrzeug Aufbruchwerkzeug im Fußraum auf, wobei versucht worden ist dieses zu verstecken.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zum Tatort, der aufgefunden Werkzeuge und dem Versuch, diese verschwinden zu lassen erhärtete sich gegen die Männer der Tatverdacht, für den versuchten Einbruch verantwortlich zu sein.

Sie wurden festgenommen und zur Dienststelle in der Schützenwiese verbracht. Die weiteren Ermittlungen wurden im Laufe des Vormittags durch Beamte des 2. Fachkommissariats übernommen, das u.a. für die Bearbeitung von Einbruchdiebstählen zuständig ist.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim aufgrund mangelnder Haftgründe entlassen. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell