Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bereits am 26. April, gg. 18 Uhr ereignete sich in der Hildesheimer Straße in Sarstedt eine Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin beobachtete wie ein Transporter beim Ausparken gegen einen Fiat Fiorino eines 48jährigen Hannoveraners fuhr. Die Zeugin versuchte den Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Dieser fuhr jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Kreisel weg. Die Zeugin konnte lediglich ein Teilkennzeichen ablesen. Es soll sich um ein rotes Kennzeichen mit der Ortskennung für Hannover handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel. 050669850 zu melden.

