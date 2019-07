Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Zeugen nach ungeklärtem Vorfall gesucht

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall am frühen Morgen (18.07.2019) gegen 04.20 Uhr in der Hartmannstraße geben können. Laut derzeit vorliegenden Erkenntnissen haben zwei Bewohner der Hartmannstraße einen lauten Knall wahrgenommen. Als sie aus dem Fenster schauten, konnten sie einen am Straßenrand sitzenden Radfahrer erkennen. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug sei dann nach zweimaligem Wenden direkt auf den Radfahrer zugefahren, wobei es zum Zusammenstoß mit dem unbekannten Radfahrer kam. Ob sich die beiden im Vorfeld verbal und/oder handgreiflich stritten, steht derzeit nicht fest. Laut Angaben des Autofahrers zufolge sei der Radfahrer lautstark auf ihn losgegangen und hätte auf ihn eingeprügelt. Nach dem Vorfall ist der Radfahrer geflüchtet. Von ihm fehlt jede Spur. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,65 Meter groß und 18 Jahre alt, südländisches Aussehen. Er trug eine blaue Trainingsjacke und eine Jogginghose und war mit einem Damenfahrrad unterwegs. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Tel.-Nr. 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell