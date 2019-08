Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Unfallflucht durch Elektrorollstuhl-Fahrer

Bad Rothenfelde (ots)

Eine 85-jährige Frau ging am Dienstag gegen 13.43 Uhr mit ihrem Ehemann auf dem Gehweg der Salinenstraße (Höhe Nr. 2-6). Ein unbekannter Mann in einem Elektrorollstuhl fuhr ebenfalls auf dem Gehweg und kollidierte mit der Fußgängerin. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Mann fuhr einfach weiter, ohne sich um irgendwas zu kümmern. Er soll um die 70 Jahre alt sein, schlank, lockige graue Haare haben, dunkle Kleidung und einen blauen Sturzhelm getragen haben. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Dissen unter 05421 921390 entgegen.

