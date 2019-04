Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsident verabschiedet Beamte in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Für Kriminalhauptkommissar Klaus Dieter Appel von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein, Kriminalhauptkommissar Klaus Erich Gansen von der Polizeiinspektion Bitburg, Polizeihauptkommissar Franz Josef Kuhn von der Polizeiinspektion Hermeskeil und Polizeihauptkommissar Hubert Lenz von der Polizeidirektion Wittlich war der 31. März der letzte Diensttag. Polizeipräsident Rudolf Berg verabschiedete die Beamten im Rahmen einer Feierstunde im Polizeipräsidium Trier.

Kriminalhauptkommissar Klaus Dieter Appel war am 3. Juli 1972 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt worden. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei war Appel bereits vom 1. Januar 1976 bis 31. Juli 1980 Angehöriger des damaligen Polizeiamtes Idar-Oberstein, wo er auch seinen Kriminalfachlehrgang absolvierte. Es folgten Verwendungen in verschiedenen Kriminaldienststellen bevor der Beamte am 15. Mai 1997 zur Kriminalinspektion Idar-Oberstein versetzt wurde. Zuletzt war er hier als Sachbearbeiter und Abwesenheitsvertreter Kommissariatsleiters für Vermisste, Todesermittlungen, Sexualdelikte und Gewalt gegen Frauen und Kinder eingesetzt.

Kriminalhauptkommissar Klaus Erich Gansen trat seinen Dienst am 2. Februar 1976 bei der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei an. Nach der Ausbildung und einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei kam Gansen am 1. Februar 1981 zur Polizeiinspektion Bitburg. Hier war er zuletzt als Sachbearbeiter im Kriminal- und Bezirksdienst eingesetzt.

Polizeihauptkommissar Franz Josef Kuhn wurde ebenfalls am 2. Februar 1976 in die Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach seiner Ausbildung und einer Verwendung als Gruppenführer bei der Bereitschaftspolizei folgten Stationen bei den Polizeiinspektionen Morbach und Schweich bevor er am 29. September 1993 zur Polizeiinspektion Hermeskeil versetzt wurde. Dort wurde er zuletzt als Verkehrssicherheitsberater eingesetzt.

Polizeihauptkommissar Hubert Lenz trat seinen Dienst am 2. Juli 1973 bei der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei an. Nach verschiedenen Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Prüm folgte am 1. August 1996 die Versetzung zur Führungsgruppe der Polizeidirektion Wittlich, wo Lenz als Beauftragter für Jugendsachen eingesetzt wurde. Zuletzt wurde der Beamte als Sachbearbeiter für den Bereich Verkehr und Prävention in der Führungsgruppe verwendet.

Polizeipräsident Berg dankte den Beamten für ihre langjährigen Dienste und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. Dem schlossen sich Vorgesetzte und Personalvertreter an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell