Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Fahrraddiebstahl auf Aldi-Parkplatz

Bad Rothenfelde (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes am Westfalendamm ein Fahrrad gestohlen worden. Das schwarze E-Bike der Marke Falter, Modell RT Wave XS, stand verschlossen neben dem Eingang zum Markt und wurde vom Täter zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr mitgenommen. Am Lenker des Bikes ist ein anklappbarer Rückspiegel der Marke Krampe befestigt. Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeistation in Bad Rothenfelde in Verbindung. Telefon: 05424/5326.

