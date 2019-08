Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kiosk im Stadtteil Wüste von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Hermannstraße ein. Der oder die Täter machten sich zwischen 19 Uhr (Mittwoch) und 07.45 Uhr (Donnerstag) an der Eingangstür zu schaffen und stahlen aus dem Verkaufsraum Bargeld, Tabakwaren und diverse Getränkeflaschen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Osnabrück ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3203 entgegen.

