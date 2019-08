Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Diebe erbeuten Pedelec

Merzen (ots)

Von einer Bushaltestelle in der Straße Am Elsebach, stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen ein 28-Zoll-Rad der Marke Raleigh, Modell Dover 7 HS. Die Täter machten sich zwischen 06.30 und 12 Uhr am Schloss des anthrazitfarbenen Rades zu schaffen und nahmen das Zweirad mit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/95950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell