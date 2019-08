Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche

Merzen - Diebstähle

Neuenkirchen b.Bramsche/ Merzen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände im OT Limberge, am Weeser Damm. Die Unbekannten suchten den Tonabbau Grubenbereich der Firma auf, brachen eine stationäre Anlage auf und entwendeten die Fernbedienung des Steuerungsterminals. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Fürstenau, 05901 95950. Die Polizei Fürstenau bittet außerdem um Hinweise zu dem Diebstahl eines Pedelec, das am Mittwochvormittag, zwischen 06.30 Uhr und 12 Uhr in Merzen, Am Elsebach, gestohlen wurde. Dieses hochwertige E-Bike war an einer Bushaltestelle gesichert abgestellt worden. Es ist anthrazitfarben und vom Hersteller RALEIGH, Modell Dover 7HS. Unter der o.g. Telefonnummer ist die Polizei in Fürstenau erreichbar.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell