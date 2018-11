BPOLI S: Auf S-Bahn mitgefahren - 23-Jähriger bringt sich in Lebensgefahr

Stuttgart (ots) - Ein 23-jähriger Mann hat sich am Sonntagnachmittag (25.11.2018) gegen 17:00 Uhr zusammen mit einer bislang unbekannten Person in Lebensgefahr gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Beiden auf das Dach einer S-Bahn der Linie S4 geklettert und beim Halt in Zuffenhausen auf den Bahnsteig 6 gesprungen sein. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachteten die gefährliche Aktion, als sie ebenfalls in Zuffenhausen aus der Bahn stiegen. Sie hielten den 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei fest, während sein Begleiter unerkannt flüchten konnte. Der 23-Jährige muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen sind nicht sichtbar und werden oftmals völlig unterschätzt. Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen, z.B. durch das Klettern auf Bahn-Waggons, genügt für einen Stromüberschlag. Die Oberleitung muss hierfür nicht einmal berührt werden. Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt, das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Durch eine Annäherung kann diese Stromspannung die Luft überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde gelangen. Der menschliche Körper, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, ist in diesem Moment der "leitende Gegenstand". Starke bis tödliche Verbrennungen sind hierbei die Folge.

