BPOLI S: Reisende belästigt und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Bad Cannstatt (ots) - Ein 48-jähriger Mann hat am Dienstagabend (20.11.2018) gegen 20.20 Uhr mehrere Reisende im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt belästigt und anschließend Widerstand gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten geleistet. Mitarbeiter der Deutschen Bahn trafen den mit knapp 2,7 Promille alkoholisierten polnischen Staatsangehörigen an und alarmierten daraufhin die Bundespolizei. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades stürzte der Mann zuvor offenbar bereits mehrfach auf seinen Hinterkopf, weshalb ein Rettungswagen alarmiert wurde. Gegenüber den eingesetzten Rettungskräften und Bundespolizisten verhielt sich der 48-Jährige äußerst aggressiv, weshalb ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen und auf das Polizeirevier brachten. Hierbei leistete er mehrfach Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten, beleidigte diese und versuchte einen Polizeibeamten zu bespucken. Der 48-Jährige verblieb bis zum Mittwochmorgen (21.11.2018) im polizeilichen Gewahrsam und muss nun u.a. mit einem Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung rechnen.

