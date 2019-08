Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Bramsche (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (17.30 Uhr) bis Freitagmorgen (06.10 Uhr) geriet in der Gluckstraße ein orangefarbener Transporter der Marke Iveco ins Visier unbekannter Täter. Diese beschädigten eine Seitenscheibe und stahlen aus dem Inneren des Werkstattwagens ein Messgerät. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

